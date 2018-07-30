Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос» - СМИ
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Ученые называют детей в честь объектов своих исследований
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Состояние резко ухудшилось: подробности госпитализации Кобзона
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Российская валюта заперта: что будет с рублем осенью
Изменения, которые коснуться пенсий с 1 января
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
07:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Доходы свердловских депутатов: чья жена богаче в десятки раз?

У четверых депутатов жёны оказались богаче.

Четверо депутатов свердловского Заксобрания в 2017 году заработали меньше, чем их жёны. Причём в одном случае жена оказалась богаче в десятки раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единоросс Валерий Савельев задекларировал свой доход в размере 19 377 686,79 рублей. А его супруга получила за год 27 812 981,62.

Единоросс Владимир Ильиных получил доход в размере 2 239 456,48 рублей. Супруга оказалась богаче — 9 640 168,53 рублей. Ещё один единоросс, Вячеслав Брозовский, показал за год доход в размере 6 068 674,85 рублей. А его супруга — 19 878 513,94.

Справедливоросс Евгений Зяблицев отчитался о доходе в 1 468 864,66 рублей. Его супруга заработала 66 223 200,26 рубля.

При этом у Савельева и Зяблицева на жёнах значится и много имущества. Первый, по официальным данным, владеет всего лишь двумя квартирами. А супруга имеет 44 участка земли. У Зяблицева среди имущества указано два довольно больших участка земли и нежилое помещение. То есть всего три объекта. А список имущества его супруги растянулся на три с лишним страницы.

Напомним. самым богатым депутатом Заксобрания с доходом 109 553 716,70 рублей стал единоросс Алексей Кушнарёв. А самым бедным оказался справедливоросс Геннадий Ушаков с доходом в 5 750 рублей.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь