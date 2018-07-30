Альшевских и Высокинского вызвали в мэрию Екатеринбурга для сложного разговора

Во вторник, 31 июля, окончательно определится список претендентов, после чего начнутся собеседования с ними.

Всего документы на участие в конкурсе подал 21 претендент. Из них 16 успешно прошли процедуру регистрации, еще 5 должны исправить выявленные недочеты до вечера 31 июля.

Вторым этапом с 1 по 3 августа комиссия начнет собеседования с кандидатами. Вызывать в мэрию их будут в алфавитном порядке по 5−6 человек в день. Первая пятерка: Надежда Абакумова, Андрей Альшевских, Александр Высокинский, Сергей Зацарный и Юрий Зименко.

Напомним, по итогам работы комиссии гордуме будет представлен список кандидатов для окончательного выбора. Как ранее журналистов заверял секретарь комиссии Илья Захаров, в него планируется включить всех зарегистрированных претендентов.