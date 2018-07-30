Альшевских и Высокинского вызвали в мэрию Екатеринбурга для сложного разговора
Комиссия по отбору кандидатов на выборы главы Екатеринбурга на этой неделе завершает первый этап своей работы.
Комиссия по отбору кандидатов на выборы главы Екатеринбурга на этой неделе завершает первый этап своей работы.
Во вторник, 31 июля, окончательно определится список претендентов, после чего начнутся собеседования с ними.
Всего документы на участие в конкурсе подал 21 претендент. Из них 16 успешно прошли процедуру регистрации, еще 5 должны исправить выявленные недочеты до вечера 31 июля.
Вторым этапом с 1 по 3 августа комиссия начнет собеседования с кандидатами. Вызывать в мэрию их будут в алфавитном порядке по 5−6 человек в день. Первая пятерка: Надежда Абакумова, Андрей Альшевских, Александр Высокинский, Сергей Зацарный и Юрий Зименко.
Напомним, по итогам работы комиссии гордуме будет представлен список кандидатов для окончательного выбора. Как ранее журналистов заверял секретарь комиссии Илья Захаров, в него планируется включить всех зарегистрированных претендентов.
Окончательный выбор сделают депутаты нового созыва гордумы Екатеринбурга, который будет избран 9 сентября.