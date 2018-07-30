Брат челябинского экс-министра стал фигурантом второго уголовного дела

По версии силовиков, Галичин незаконно передал права по сбору, вывозу и размещению мусора на городской свалке фирме «Титаник», не имевшей необходимых лицензий. Этим он причинил ущерб своему МУП и создал угрозу безопасности населению. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности). Статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В материалах уголовного дела ООО «Титаник» называется подконтрольным Игорю Галичину. Его брат Александр Галичин до 2009 года был основным учредителем фирмы, сейчас единственным ее владельцем числится Александр Шкробот.