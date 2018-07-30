Брат челябинского экс-министра стал фигурантом второго уголовного дела
Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уже второе уголовное дело в отношении директора МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина, родного брата
Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уже второе уголовное дело в отношении директора МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина, родного брата
По версии силовиков, Галичин незаконно передал права по сбору, вывозу и размещению мусора на городской свалке фирме «Титаник», не имевшей необходимых лицензий. Этим он причинил ущерб своему МУП и создал угрозу безопасности населению. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности). Статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
В материалах уголовного дела ООО «Титаник» называется подконтрольным Игорю Галичину. Его брат Александр Галичин до 2009 года был основным учредителем фирмы, сейчас единственным ее владельцем числится Александр Шкробот.
Полиция ранее провела обыски и выемку документов на городской свалке. По итогам было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Его фигурантами стали рукводитель МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин и директор ООО «Титаник» Эдуард Секисов. Параллельно прокуратура, Росприроднадзор и минэкологии области требуют закрыть городскую свалку