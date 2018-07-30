Глеб Никитин: «100 пилотных проектов по внедрению бережливых технологий реализуют в Нижегородской области»

В проекте «Эффективная губерния» участвуют министерства здравоохранения, промышленности, социальной политики, образования и управление делами правительства Нижегородской области, а также администрации городского округа города Бор, Кстова, Нижнего Новгорода, Перевоза, Городецкого и Лысковского муниципальных районов. Напомним, проект реализуется вместе с ГК «Росатом», «Мы проанализировали трудности, которые мешали повысить качество госуслуг по выбранным направлениямВ разных ведомствах они оказались похожими. Это излишние процедуры в процессе подготовки документов и, как следствие, затягивание сроков, несогласованность работы подразделений», — добавил Глеб Никитин."Бережливое производство: как это работаетВо время реализации пилотных проектов ведомства работали, прежде всего, над устранением этих проблем. «Работа над качеством госуслуг, повышением эффективности труда госслужащих очень важна, ведь от этого во многом зависит комфорт тысяч нижегородцев, Результат проектов должен быть заметен, прежде всего, жителям региона: сокращение сроков ответа на обращения и предоставления услуг, более активное использование электронного документооборота и других удобных для людей форм взаимодействия», — подчеркнул Глеб Никитин.