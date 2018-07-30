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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия выиграла спор в ВТО с Украиной, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Источник: Reuters
Киев подал иск в октябре 2015 года, он касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.
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По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. В Киеве утверждали, что действия Москвы были необоснованными, однако ВТО приняла решение в пользу России.

Это уже второй спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. В июле арбитраж удовлетворил большинство требований по иску, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства. Основная претензия Москвы заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.

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