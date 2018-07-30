В столице Башкирии обсудили изменения параметров пенсионной системы

В Уфе состоялось завершающее обсуждение собранных с мест инициатив. Затем предложения от региона будут направлены в Генсовет, где после анализа их передадут в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе, сообщили, а пресс-службе регионального отделения партии.

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Участие в дискуссии приняли депутат Госдумы Алексей Изотов, Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по РБ Рустэм Юмагулов, первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, представитель Министерства здравоохранения РБ Елена Галимуллина, активисты и сторонники Партии.

Сейчас в Башкортостане, по данным Пенсионного фонда, проживают 1,2 млн пенсионеров. В 2019 году на пенсию выйдут еще 43,5 тысячи человек. Как отметил Юрий Мельников, по статистике половина людей, достигающих пенсионного возраста, продолжает работать.

В ходе встречи присутствующие внесли ряд инициатив и озвучили рекомендации, которые, по их мнению, необходимо предусмотреть при утверждении нового законопроекта. В регионе, как и в России в целом, количество пенсионеров с каждым годом увеличивается. Соответственно, нагрузка на трудоспособное население будет возрастать. В связи с этим Алексей Изотов отметил, что увеличение самих пенсий невозможно без увеличения пенсионного возраста. Однако прозвучали предложения о плавном его повышении, в несколько этапов, а не разово и резко. Озвучены инициативы по организации бесплатного переобучения людей предпенсионного возраста, об увеличении статуса молодого человека до 35 лет, а статуса молодой семьи — до 40.

Также предложено особое внимание уделить сельскому населению. Так как продолжительность жизни сельского населения меньше, чем у городских жителей, то рекомендовано сделать для сельчан повышение пенсионного возраста не таким значительным. Смягчить условия предложено и для многодетных мам.

Башкортостанское региональное отделение «Единой России» направит все предложения, поступившие в ходе межмуниципальных и региональной дискуссий, в Центральный исполнительный комитет партии.