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13:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму назвали глупостью отношение ОБСЕ к визиту на полуостров

Ожидание представителями ОБСЕ приглашения от украинских властей в Крым, чтобы оценить ситуацию с соблюдением прав человека в регионе — верх глупости и циничности. Об этом заявил глава Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

Источник: AP 2018

— Ситуация с европейскими институциями, которые с чужого голоса все время твердят о нарушении прав человека в Крыму, похожа на дурно поставленную оперетту, — считает глава ОП. — Дело в том, что судить о такой тонкой материи, как права человека, могут только те, кто своими глазами, ушами, душой и сердцем мог в этом убедиться. Но оказывается, что этим европейским институциям визит должен разрешить или не разрешить Киев, который является основным нарушителем прав крымчан. Это лишний раз доказывает, что желание приехать и разобраться в чем-то существует только в воспаленных умах этих людей. Здесь нас ожидает очередная опереточная постановка. На самом деле ничего они делать не хотят, и их устраивает нынешняя ситуация.

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Иоффе подчеркнул, что мониторинговая группа при Общественной палате РК сделала около 10 заявлений в европейские правозащитные инстанции с конкретными фактами о нарушении прав человека в отношении крымчан со стороны Украины. Однако ни один документ не получил никакой реакции от правозащитников.

— Не принимать того, что де-факто Крым принадлежит России, реалистически настроенные люди не могут, — подчеркнул Иоффе. — Поэтому спрашивать разрешение у Украины, а не у России — это верх глупости и циничного отношения к проблеме.

Напомним, по данным СМИ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ готово организовать поездку своих представителей в Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове только при условии получения приглашения от властей Украины. Пока Киев не пригласит делегацию в Крым, миссия организована не будет.

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