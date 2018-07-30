В Крыму назвали глупостью отношение ОБСЕ к визиту на полуостров

— Ситуация с европейскими институциями, которые с чужого голоса все время твердят о нарушении прав человека в Крыму, похожа на дурно поставленную оперетту, — считает глава ОП. — Дело в том, что судить о такой тонкой материи, как права человека, могут только те, кто своими глазами, ушами, душой и сердцем мог в этом убедиться. Но оказывается, что этим европейским институциям визит должен разрешить или не разрешить Киев, который является основным нарушителем прав крымчан. Это лишний раз доказывает, что желание приехать и разобраться в чем-то существует только в воспаленных умах этих людей. Здесь нас ожидает очередная опереточная постановка. На самом деле ничего они делать не хотят, и их устраивает нынешняя ситуация.