Медведев дал старт новому скоростному сообщению Севастополь-Ялта

Первый коммерческий рейс новой «Кометы», которая была достроена в Севастополе и прошла испытания в Черном море, состоится уже 1 августа по маршруту Севастополь — Ялта. «Комета 120М» предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).