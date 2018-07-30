Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Сергей Безруков снял в клипе 2-летнюю дочь
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Украина проиграла спор против России
Умер актер Сергей Шеховцов
СМИ: 29-летняя модель из Болгарии стала монстром после пластики
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16Лесные пожары в Греции
15:08 (мск), источник: РИА Крым

Медведев дал старт новому скоростному сообщению Севастополь-Ялта

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в церемонии запуска первого скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета», которое будет курсировать по маршруту Севастополь-Ялта, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Главу правительства на севастопольском морвокзале встречали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор города Дмитрий Овсянников, представители концерна «Калашников» и судостроительного завода «Вымпел». Капитан «Кометы» попросил Медведева исполнить старую морскую традицию — дважды ударить в рынду. Премьер выполнил просьбу, после чего осмотрел новое судно.

Первый коммерческий рейс новой «Кометы», которая была достроена в Севастополе и прошла испытания в Черном море, состоится уже 1 августа по маршруту Севастополь — Ялта. «Комета 120М» предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).

Все новости региона
 Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму
На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь