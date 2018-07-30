Медведев дал старт новому скоростному сообщению Севастополь-Ялта
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым.
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым.
Главу правительства на севастопольском морвокзале встречали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор города Дмитрий Овсянников, представители концерна «Калашников» и судостроительного завода «Вымпел». Капитан «Кометы» попросил Медведева исполнить старую морскую традицию — дважды ударить в рынду. Премьер выполнил просьбу, после чего осмотрел новое судно.
Первый коммерческий рейс новой «Кометы», которая была достроена в Севастополе и прошла испытания в Черном море, состоится уже 1 августа по маршруту Севастополь — Ялта. «Комета 120М» предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).