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15:19 (мск), источник: dostup1.ru

В борьбе за размещение кассационного суда Челябинск обошел 2 региона

Владимир Путин подписал закон о создании в Челябинске Седьмого кассационного суда.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции — один из них появится в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

«Это подчеркивает высокий правовой статус нашего региона, где уже размещается Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. Решение стало результатом конкурентной борьбы с другими регионами. Новая судебная инстанция определит не только статусные параметры для Челябинска, но и облегчит задачу всем участникам судебных процессов, прежде всего, обычным гражданам, заинтересованным в обжаловании решений нижестоящих судов в кассационном порядке», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что за право размещения в регионе кассационного суда боролись Екатеринбург и Пермь. В список территорий, где будут созданы кассационные суды вошли: Москва, Краснодар, Саратов, Пятигорск, Самара, Кемерово, Владивосток, Челябинск и Новосибирск. До 15 октября должен быть назначен председатель, а сам суд начнет работу не позднее 1 октября 2019 года.

Напомним, значимость создания суда в ходе визита в южноуральскую столицу подчеркнул советник президента РФ, зампредседателя — ответственный секретарь оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Антон Кобяков.

«Челябинск становится одним из юридических центров России — здесь будет располагаться Седьмой кассационный суд. Большая ответственность ложится на органы управления в связи с тем доверием, которое президент России оказал Челябинской области (саммиты ШОС и БРИКС пройдут в столице Южного Урала в 2020 году. — Прим. АН “Доступ”). Тот факт, что Челябинск становится одной из юридических столиц, обойти стороной нельзя, тем более что нужно обеспечить не только соответствующий уровень размещения суда, но и достойно встретить судей, которые приедут сюда работать», — подчеркнул Кобяков.

Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, райсудов и мировых судей. Они будут рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции, жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

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