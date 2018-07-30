Захарова: Катар отвергает, что эмир поддержал русофобскую риторику на встрече с Мэй
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доха отвергает утверждения Лондона о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доха отвергает утверждения Лондона о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с
«Внимательно ознакомились с этим заявлением
Как предположила дипломат, «ввиду того, что пропагандистские действия британских властей не оказали должного влияния на других членов мирового сообщества, в Великобритании, судя по всему, решили выдать желаемое за действительное, записав в ряды своих сторонников тех, кто не разделяет их антироссийских взглядов».
В результате соответствующие заявления Лондона становятся еще менее убедительными и правдоподобными, а доверие к ним со стороны зарубежных партнеров Великобритании постепенно идет на убыль.
Переговоры