Захарова: Катар отвергает, что эмир поддержал русофобскую риторику на встрече с Мэй

Источник: РИА "Новости"

«Внимательно ознакомились с этим заявлением Даунинг-стрит и были немало удивлены, поскольку в соответствующем пресс-релизе, который был распространен катарской стороной, ни слова не говорится о России, и уж тем более не содержатся критические выпады в адрес нашей страны. То, что в Дохе якобы солидаризировались с хорошо известными всем русофобскими подходами Мэй, категорически отвергают в беседах с дипломатами посольства России в Катаре и наши катарские партнеры», — подчеркнула Захарова.

Как предположила дипломат, «ввиду того, что пропагандистские действия британских властей не оказали должного влияния на других членов мирового сообщества, в Великобритании, судя по всему, решили выдать желаемое за действительное, записав в ряды своих сторонников тех, кто не разделяет их антироссийских взглядов».

В результате соответствующие заявления Лондона становятся еще менее убедительными и правдоподобными, а доверие к ним со стороны зарубежных партнеров Великобритании постепенно идет на убыль. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ