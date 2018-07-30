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18:44 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Катар отвергает, что эмир поддержал русофобскую риторику на встрече с Мэй

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доха отвергает утверждения Лондона о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй якобы солидаризировался с ее русофобскими подходами. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с опубликованным канцелярией британского премьера сообщением для прессы.

Источник: РИА "Новости"

«Внимательно ознакомились с этим заявлением Даунинг-стрит и были немало удивлены, поскольку в соответствующем пресс-релизе, который был распространен катарской стороной, ни слова не говорится о России, и уж тем более не содержатся критические выпады в адрес нашей страны. То, что в Дохе якобы солидаризировались с хорошо известными всем русофобскими подходами Мэй, категорически отвергают в беседах с дипломатами посольства России в Катаре и наши катарские партнеры», — подчеркнула Захарова.

Как предположила дипломат, «ввиду того, что пропагандистские действия британских властей не оказали должного влияния на других членов мирового сообщества, в Великобритании, судя по всему, решили выдать желаемое за действительное, записав в ряды своих сторонников тех, кто не разделяет их антироссийских взглядов».

В результате соответствующие заявления Лондона становятся еще менее убедительными и правдоподобными, а доверие к ним со стороны зарубежных партнеров Великобритании постепенно идет на убыль.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ 

Переговоры премьер-министра Великобритании и эмира Катара состоялись в Лондоне 24 июля. В сообщении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам переговоров, отмечалось, что Мэй и Аль Тани пришли к согласию в том, что взаимодействовать с Россией необходимо с позиций силы и единства.

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