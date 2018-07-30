Сергей Левченко: осенью в Иркутском театральном училище начнут готовить артистов балета

Источник: РИА "Новости"

Принц Зигфрид веселится с друзьями. Так начинается классическая постановка, а вот антураж необычный. Балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» показали на берегу Ангары. На сцене — артисты московского театра «Русский балет». Работать на свежем воздухе для них не совсем привычно.

— Ощущение слишком большого пространства. Это немного иногда влияет на координацию, потому что ветер, не то освещение, к которому мы привыкли, но эти сложности, в принципе преодолимы, мы можем работать в этих условиях, это не первый наш такой опыт, — говорит солистка Московского областного государственного театра «Русский балет» Юлия Звягина.

Год назад труппа Русского балета представила эту постановку в Липецкой области на берегу озера. Тогда артистам пришлось танцевать под дождём. В это раз с погодой повезло.

Перед выступлением у артистов Русского балета была всего одна репетиция на новой сцене. По их словам, покрытие пола почти не отличается от театрального, только для вращения нужно немного больше усилий.

Театр «Русский балет» под руководством маэстро Вячеслава Гордеева приехал с большой труппой — почти 70 человек.

— Здесь 32 лебедя. Это трудно собрать, это доступно только Большому театру и Мариинскому театру, и то не всегда они на сцену выпускают. Мы специально для вас, так как очень хорошая сцена, — говорит художественный руководитель Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Балет под открытым воздухом впервые показывают в Иркутской области. Эксперимент решили провести в Тальцах. Одну из лучших трупп страны пригласил губернатор Сергей Левченко:

— Мы договорились в прошлом году, когда в очередной раз приезжала труппа театра. У нас они танцевали в театре имени Охлопкова. Я думаю, что Байкал и Ангарское водохранилище как раз очень подходят для того, чтобы ставить такой спектакль.