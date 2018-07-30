Россия объяснила прощенные другим странам долги

Я не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, решили бы какие-то внутренние проблемы и помогли бы существенно их решению, потому что эти долги на 90 с лишним процентов были невозвратны.

Сергей Лавров глава МИД РФ