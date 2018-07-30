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18:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия объяснила прощенные другим странам долги

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия списала долги времен СССР ряду стран, поскольку эти деньги вряд ли бы помогли в решении существующих проблем. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters
Я не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, решили бы какие-то внутренние проблемы и помогли бы существенно их решению, потому что эти долги на 90 с лишним процентов были невозвратны.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Кроме того, по словам Лаврова, «юридически очень трудно доказать», по какому курсу эти долги предоставлялись. Тогда, отметил он, СССР не был неотъемлемой частью международной валютно-финансовой системы, а курс рубля устанавливался Госбанком.

Некоторые могут помнить, когда доллар стоил 63 копейки, и, конечно, если считать долги по этому курсу, а долгов Советский Союз раздавал немало, прежде всего, странам, которые боролись против колониализма, за независимость и в основном была военная помощь, это было бы далеко от реальности.
Сергей Лавров
глава МИД РФ
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Также деньги часто выдавались организациям, которые боролись за независимость и которые по нормам международного права не являлись государственными субъектами. В этих случаях вернуть долги не представляется возможным, поскольку они изначально не опирались на международно-правовые договоренности, добавил Лавров.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов, странам Африки — 20 миллиардов.

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