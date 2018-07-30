Лучшая коммуникация с материком: Медведев оценил Крымский мост

«Начал свою работу мост, и этот мост, конечно, создает совершенно другую ситуацию, через мост едет большой поток туристов, это очень хорошо для Республики Крым и для Севастополя. Какие здесь открываются перспективы, какие задачи вы планируете решить с учетом появления новой и самой лучшей коммуникации, которая связывает полуостров и остальную часть РФ?» — сказал Медведев во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Как отметил Аксенов, через мост в обе стороны уже проехали 1,140 миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов. Не отстает в части рекордов и новый аэровокзальный комплекс Симферополя — он обслужил уже 2,5 миллиона человек.
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мост открывает для туризма «принципиально новые возможности», особенно с учетом строительства железнодорожной ветки. Премьер поздравил регион с успешной реализацией проекта, а глава Республики в ответ поблагодарил кабмин за помощь.