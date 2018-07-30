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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Лучшая коммуникация с материком: Медведев оценил Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Российский премьер Дмитрий Медведев во время визита на полуостров назвал Крымский мост «самой лучшей коммуникацией» региона с материковой частью России.

Источник: РИА "Новости"
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«Начал свою работу мост, и этот мост, конечно, создает совершенно другую ситуацию, через мост едет большой поток туристов, это очень хорошо для Республики Крым и для Севастополя. Какие здесь открываются перспективы, какие задачи вы планируете решить с учетом появления новой и самой лучшей коммуникации, которая связывает полуостров и остальную часть РФ?» — сказал Медведев во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Как отметил Аксенов, через мост в обе стороны уже проехали 1,140 миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов. Не отстает в части рекордов и новый аэровокзальный комплекс Симферополя — он обслужил уже 2,5 миллиона человек.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мост открывает для туризма «принципиально новые возможности», особенно с учетом строительства железнодорожной ветки. Премьер поздравил регион с успешной реализацией проекта, а глава Республики в ответ поблагодарил кабмин за помощь.

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16 мая© Ньюстюб
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