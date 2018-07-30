Лучшая коммуникация с материком: Медведев оценил Крымский мост

«Начал свою работу мост, и этот мост, конечно, создает совершенно другую ситуацию, через мост едет большой поток туристов, это очень хорошо для Республики Крым и для Севастополя. Какие здесь открываются перспективы, какие задачи вы планируете решить с учетом появления новой и самой лучшей коммуникации, которая связывает полуостров и остальную часть РФ?» — сказал Медведев во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.