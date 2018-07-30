Путин о красноярском метро: «Эта тема не должна умереть»

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 30 июля, провёл рабочую встречу с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, встреча состоялась в Кремле. Судя по стенограмме встречи, выложенной на сайте Кремля, в том числе Усс и Путин коснулись темы недостроенного метрополитена в Красноярске.

Врио красноярского губернатора подчеркнул, что эта тема — «финансовоёмкая», и поэтому «она просто уходит».

«Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчёт, что на самом деле 65 миллиардов — это серьёзная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций — комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края», — сказал Усс главе государства.

В ответ президент подчеркнул, что «эта тема не должна умереть».

Давайте про это ещё подумаем. Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернёмся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, Минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием, о котором вы говорили, о чём я говорил в послании. Здесь есть о чём поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернёмся. Президент РФ Владимир Путин

В ответ президент подчеркнул, что «эта тема не должна умереть».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, краснояцы убеждены, что метрополитен миллионному городу необходим, однако они относятся к этой теме скептически, так как не верят, что оно когда-нибудь будет достроено.

А экологи усматривают в отсутствии метро в Красноярске весьма негативные факторы для городской экологии. Так как, по их мнению, которое разделают власти, на экологию негативно влияет транспорт.

Поэтому тема метрополитена затрагивалась в феврале 2018 года, когда Владимир Путин приехал в Красноярск и провёл там экологическое совещание.

В частности, как сообщил тогда Усс, чтобы завершить ветку метро, потребуется не менее пяти лет и несколько десятков миллиардов рублей.