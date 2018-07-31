После выговора министру транспорта в Самаре изменили график ремонта Красноглинского шоссе

Источник: Комсомольская правда

В Самаре скорректировали график производства дорожных работ на Красноглинском шоссе. Сейчас рабочим осталось уложить около 3 км асфальтобетонного покрытия.

— Обычно мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей, — прокомментировал руководитель проекта ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов. — По поручению врио губернатора мы скорректируем график ремонта в выходные дни, чтобы обеспечить комфортный проезд. ПО субботам и воскресеньям мы планируем укладывать асфальт только на прилегающих съездах.

Красноглинское шоссе ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Укладку верхнего слоя должны завершить уже на следующей неделе. После этого начнутся работы по устройству ограждения по оси автомобильной дороги, ограждения в местах высоких насыпей, пешеходные ограждения.

— На дороге не будет нерегулируемых пешеходных переходов, все они будут оборудованы светофорами с кнопкой, — сообщил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.