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00:01 (мск), источник: ТАСС

Премьер Италии назвал «абсолютно резонной» позицию Трампа по возможному восстановлению G8

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/ — Джузеппе Конте также считает, что диалог США и РФ имеет фундаментальное значение для мировой стабильности.

Источник: РИА "Новости"

Позиции президента США Дональда Трампа по распределению оборонных расходов стран — участниц НАТО и возможному возвращению России в Группу семи и возобновлению формата «восьмерки» (G8) являются «абсолютно резонными». Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме.

Я лично разделяю [эти позиции]. Честно говоря, он выразил позицию и необходимость восстановить равновесие в расходах [НАТО], которые традиционно очень непропорциональные, это абсолютно резонные позиции.
Джузеппе Конте
премьер-министр Италии
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«Для меня лично они имеют огромное значение, и я лично буду поддерживать эту повестку и стараться доносить эти позиции до остальных», — пообещал Конте.

«Что касается России, Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности», — сказал он, добавив, что необходимо «гарантировать, что система санкций [против РФ] не влияет на гражданское общество, на экономику малых и средних предприятий в России».

При этом премьер напомнил, что «у Италии в этом плане есть традиция поддержания интенсивных экономических отношений с Россией».

Как подчеркнул Конте, ограничительные меры, которые Запад применил против Москвы за последние годы, не могут, с точки зрения Рима, оставаться вечными. «Чтобы <…> подчеркнуть еще раз [эту мысль]: санкции в отношении России не представляют собой концовку и не могут ее представлять», — заявил Конте.

Вместе с тем, признал он, итальянские власти считают, что и в одночасье антироссийские рестрикции не могут быть отменены. «Система, проистекающая из минских соглашений, <…> связана с их имплементацией. Поэтому ясно, что на сегодняшний день невообразимо отменить в одночасье эти санкции», — сказал глава правительства.

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Конте, равно как и Трамп, активно выступает за взаимодействие с Россией, несмотря на регулярную критику со стороны либерально настроенных политических сил и прессы. После саммита G7 в июне Конте, в частности, выступил за возврат к формату G8 с участием России. По его словам, это было бы «в интересах каждого».

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату «семерки».

Американский лидер на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.

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