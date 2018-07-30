Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий
ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/ — Американский лидер отметил, что верит в эффективность встреч.
ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/ — Американский лидер отметил, что верит в эффективность встреч.
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение. Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной
Я определенно встречусь с [президентом] Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении.
При этом он обратил внимание, что готов сделать это «не
«Если у нас получится договориться о
Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.