Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение. Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

Я определенно встречусь с [президентом] Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении. Дональд Трамп президент США

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При этом он обратил внимание, что готов сделать это «не из-за превосходства или слабости», а ввиду того, что проведение консультаций такого формата «является целесообразным».

«Если у нас получится договориться о чем-то, о чем-то значимом, а не о переводе бумаги, что представляла из себя другая сделка [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], то я буду настроен встретиться», — добавил Трамп. После этого ему был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. «Никаких предварительных условий. Если они [иранцы] хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.