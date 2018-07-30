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30 июля, источник: ТАСС

Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/ — Американский лидер отметил, что верит в эффективность встреч.

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение. Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

Я определенно встречусь с [президентом] Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении.
Дональд Трамп
президент США
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При этом он обратил внимание, что готов сделать это «не из-за превосходства или слабости», а ввиду того, что проведение консультаций такого формата «является целесообразным».

«Если у нас получится договориться о чем-то, о чем-то значимом, а не о переводе бумаги, что представляла из себя другая сделка [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], то я буду настроен встретиться», — добавил Трамп. После этого ему был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. «Никаких предварительных условий. Если они [иранцы] хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

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