Дональд Трамп пообещал сохранить санкции в отношении России

Источник: AP 2018

«Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть», — заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

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«Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно», — добавил Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне.

Президент США в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ.

С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО — ИФ). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация. Дональд Трамп президент США

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«Если вы спросите генсека НАТО Йенса Столтенберга, он, вероятно, скажет, что он большой фанат Трампа. Он говорил: “Нам не удавалось собирать деньги, пока не пришел Дональд Трамп”», — добавил президент США.

В свою очередь, Конте заявил, что диалог США и России имеет важнейшее значение для поддержания стабильной ситуации в мире. «Италия считает, что диалог между Соединенными Штатами и России имеет фундаментальное значение, в глобальной перспективе мы можем иметь более позитивные результаты в целях стабильности и безопасности», — сказал он. «Италия настроена благосклонно в отношении диалога с Россией», — добавил премьер.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой Германии в связи с ее сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. В частности, он называл ее заложником России из-за планов постройки газопровода.

«Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России», — сказал американский президент.