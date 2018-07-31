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01:50 (мск), источник: Интерфакс

В США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Пол Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.

Источник: AP 2018

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях. Судебное заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния).

По данным газеты The New York Times, первый этап слушаний в суде продлится около трех недель. Затем в сентябре в ходе вторых слушаний Пол Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

На заседании, которое начинается во вторник, не будут затрагиваться предполагаемые российские связи Манафорта, а главной темой слушаний станет уклонение экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа от налогов и нечестно нажитое им состояние.

Прокурор Грег Андрес подтвердил, что в ходе заседания, вероятно, ни разу не прозвучит слово «Россия».

Агентство Associated Press сообщает, что члены жюри в ходе заседания будут рассматривать фотографии имущества Манафорта — снимки, доказывающие приобретение им автомобиля марки «Мерседес», дорогостоящей одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства.

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Пол Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую «Партию регионов» и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.

Сторона обвинения настаивает на том, что еще в 2006 году доход Пола Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Эти денежные средства были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал В. Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечает британская газета The Guardian.

По данным телеканала ABC, спецпрокурор США Роберт Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей, среди которых присутствуют как бывшие коллеги, так и друзья Пола Манафорта. Так, на слушаниях будет свидетельствовать американский консультант и лоббист Рик Гейтс — бывшая правая рука Манафорта.

Возможно, Пол Манафорт полагает, что не совершал ничего противоправного, и, поскольку он так считает, он не хочет признавать себя виновным ни в одном из преступлений — даже если речь идет о простом правонарушении.
Джимми Гьюруль
юрист и бывший федеральный прокурор
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Западные СМИ отмечают, что Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Ранее суд США перенес заседание и назначил его на 31 июля, поскольку судье Томасу Селби Эллису III было подано подобное прошение от адвокатов Манафорта, чтобы дать защите больше времени для изучения материалов дела.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Пола Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о его содержании под домашним арестом в ожидании слушаний по делу.

Несмотря на то, что обвинения в адрес Пола Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.
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