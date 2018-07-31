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01:39 (мск), источник: Интерфакс

Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — У города пока нет названия.

Посольство России в Каире может переехать в новую столицу Египта уже к концу этого года, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

«РФ получила предложение от египетской стороны о переносе посольства до конца года. На данный момент этот вопрос находится на стадии рассмотрения», — сказал один из источников издания.

Как пишут «Известия», Египет до конца года планирует завершить строительство новой административной столицы, в которую будут перенесены все правительственные ведомства. Город, пока не получивший официального названия, расположится в 45 км к востоку от Каира, который, в свою очередь, лишится столичного статуса.

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Как сообщил глава информационного бюро посольства Египта в Москве Айман Муса Мустафа, предложение представителям 90 государств, имеющих посольства в Каире, было сделано на организованной МИД Египта специальной конференции.

«Там же был презентован будущий административный центр страны. Для размещения дипломатов будет предусмотрен отдельный квартал, его строительство завершится к концу 2018 года. Перенос дипломатических миссий будет осуществляться на добровольной основе», — подчеркнул представитель египетского посольства.
Как отмечают «Известия», дипломатические представительства расположатся в отдельном районе во многом из соображений безопасности.

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