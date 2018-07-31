Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Ким Кардашьян сменила прическу
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Шарапова показала красное бикини - СМИ
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
03:58 (мск), источник: ТАСС

WP: разведка США выявила признаки производства в КНДР новых ракет

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/ — По данным издания, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: Reuters
Разведслужбы США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты.

Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

Читайте также
Генерал США рассказал о сокращении КНДР количества полевых учений

Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки.

Газета обратила внимание, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.

Читайте также:

Следите за развитием темы «Внезапный мир США и Северной Кореи»
 Титов: 35 млрд рублей государственных денег получат фирмы из ЕС и США
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Трамп пообещал сохранить санкции против России
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
Актеры «Стражей Галактики» вступились за уволенного режиссера
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь