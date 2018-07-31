Пятеро в игре: кандидаты в губернаторы Приморья зарегистрированы

Источник: VLADNEWS

В последний день 30 июля все пять претендентов на должность главы Приморского края явились в региональную Избирательную комиссию и подали документы для регистрации в качестве кандидата, сообщает РИА VladNews.

Помимо пакета необходимых документов, политики принесли подписи в поддержку выдвижения кандидата. Они были собраны среди депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

В Избирательной комиссии Приморского края началась проверка представленных документов на соответствие требованиям действующего законодательства.