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04:49 (мск), источник: VLADNEWS

Пятеро в игре: кандидаты в губернаторы Приморья зарегистрированы

Политики принесли все необходимые документы, а также подписи депутатов.

Источник: VLADNEWS

В последний день 30 июля все пять претендентов на должность главы Приморского края явились в региональную Избирательную комиссию и подали документы для регистрации в качестве кандидата, сообщает РИА VladNews.

Помимо пакета необходимых документов, политики принесли подписи в поддержку выдвижения кандидата. Они были собраны среди депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

В Избирательной комиссии Приморского края началась проверка представленных документов на соответствие требованиям действующего законодательства.

Напомним, 9 сентября, в единый день выборов, губернатором Приморского края станет один из пятерых кандидатов: Юлия Толмачёва («Региональное отделение Политической партии “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Приморском крае»), Андрей Тарасенко (Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Алексей Козицкий (Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Приморском крае), Андрей Андрейченко (Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР) или Андрей Ищенко (Приморское краевое отделение политической партии КПРФ).

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