Восточный экономический форум выходит на новый уровень

Источник: Пресс-служба Президента России

IV Восточный экономический форум, который пройдет 11—13 сентября во Владивостоке, может собрать лидеров всех стран Северо-Восточной Азии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин уже подтвердили свое участие в форуме. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заинтересован принять участие в ВЭФ, подтвердил изданию дипломатический источник. По его словам, окончательное решение еще не принято и будет во многом зависеть от ответа главы КНДР Ким Чен Ына.

Уточняется, что если лидеры согласятся одновременно посетить Россию, на одном мероприятии впервые в истории встретятся главы России и всех четырех крупных стран Северо-Восточной Азии: Японии, Китая, Республики Корея и КНДР.

Напомним, в июне Владимир Путин пригласил принять участие в форуме лидера Северной Кореи Ким Чем Ына. Глава КНДР еще на приглашение не ответил, но, по мнению источников издания, визит состоится с высокой степенью вероятности.

Приезд во Владивосток лидеров четырех восточноазиатских стран резко повысит престиж ВЭФ, считают эксперты.

«Конечно, на первой подобной встрече вряд ли получится достичь каких-то реальных многосторонних договоренностей. Но сама по себе такая встреча может впоследствии помочь добиться каких-то конкретных результатов уже на двусторонней основе», — сказал научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко.