Восточный экономический форум выходит на новый уровень
Лидеры Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР могут впервые встретиться на ВЭФ.
Лидеры Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР могут впервые встретиться на ВЭФ.
IV Восточный экономический форум, который пройдет
Уточняется, что если лидеры согласятся одновременно посетить Россию, на одном мероприятии впервые в истории встретятся главы России и всех четырех крупных стран
Напомним, в июне Владимир Путин пригласил принять участие в форуме лидера Северной Кореи Ким Чем Ына. Глава КНДР еще на приглашение не ответил, но, по мнению источников издания, визит состоится с высокой степенью вероятности.
Приезд во Владивосток лидеров четырех восточноазиатских стран резко повысит престиж ВЭФ, считают эксперты.
«Конечно, на первой подобной встрече вряд ли получится достичь
Участие в форуме КНДР переведет общение совсем на другой уровень, согласен эксперт ASAN Institute for Policy Studies Го Мён Хын. По словам ученого, в случае, если Северная Корея откроет рынки и с нее будут сняты санкции, больше всего от этого потенциально выигрывают российский Дальний Восток и