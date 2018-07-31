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04:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Восточный экономический форум выходит на новый уровень

Лидеры Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР могут впервые встретиться на ВЭФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

IV Восточный экономический форум, который пройдет 11—13 сентября во Владивостоке, может собрать лидеров всех стран Северо-Восточной Азии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин уже подтвердили свое участие в форуме. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заинтересован принять участие в ВЭФ, подтвердил изданию дипломатический источник. По его словам, окончательное решение еще не принято и будет во многом зависеть от ответа главы КНДР Ким Чен Ына.

Уточняется, что если лидеры согласятся одновременно посетить Россию, на одном мероприятии впервые в истории встретятся главы России и всех четырех крупных стран Северо-Восточной Азии: Японии, Китая, Республики Корея и КНДР.

Напомним, в июне Владимир Путин пригласил принять участие в форуме лидера Северной Кореи Ким Чем Ына. Глава КНДР еще на приглашение не ответил, но, по мнению источников издания, визит состоится с высокой степенью вероятности.

Приезд во Владивосток лидеров четырех восточноазиатских стран резко повысит престиж ВЭФ, считают эксперты.

«Конечно, на первой подобной встрече вряд ли получится достичь каких-то реальных многосторонних договоренностей. Но сама по себе такая встреча может впоследствии помочь добиться каких-то конкретных результатов уже на двусторонней основе», — сказал научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко.

Участие в форуме КНДР переведет общение совсем на другой уровень, согласен эксперт ASAN Institute for Policy Studies Го Мён Хын. По словам ученого, в случае, если Северная Корея откроет рынки и с нее будут сняты санкции, больше всего от этого потенциально выигрывают российский Дальний Восток и Яньбянь-Корейский автономный округ Китая.

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