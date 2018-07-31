Александр Усс рассказал президенту о недошедших до бюджета пяти миллиардах
Деньги должны были пойти на снос ветхого жилья к Универсиаде.
Деньги должны были пойти на снос ветхого жилья к Универсиаде.
В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. В ходе беседы политики обсудили грядущую Универсиаду, строительство метро, проект «Енисейская Сибирь» и проч.
Александр Усс рассказал Путину о выделенных пяти миллиардах к Универсиаде. Однако деньги в бюджет так и не дошли.
«Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», — заявил Усс.
«У Вас тут это есть в бумагах? Давайте поработаем над этим», — ответил Владимир Путин.
Также в рамках встречи обсуждалось и строительство метро. Александр Усс отметил, что на строительство требуется очень крупная сумма — 65 млрд рублей.
«Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций — комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка,
Президент подчеркнул, что эту тему нужно прорабатывать обязательно, и она «не должна умереть».
Владимир Путин спросил врио губернатора об экологической ситуации в регионе.
«Что касается крупного бизнеса, то у них действительно есть свои программы. Я подтверждаю те планы, которые они докладывали Вам, это действительно серьёзные вещи», — ответил Александр Усс.