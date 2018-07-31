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05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Досрочное голосование на выборах депутатов ЗС Иркутской области начнется 26 августа

В труднодоступных или отдаленных местностях Иркутской области с 26 августа по 8 сентября 2018 года состоится досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Как сообщается 27 июля 2018 года на сайте облизбиркома, первыми 26 августа проголосуют жители Чунского района в с. Червянка и с. Выдрино. Завершится досрочное голосование отдаленных территориях 8 сентября в поселке Перевоз Бодайбинского района.

Источник: Reuters

Кроме того, на 28 августа назначено досрочное голосование на участке Инаригда в Катангском районе, на 29 августа в дер. Тырка (Качугский район). Проголосовать 30 августа можно в с. Большой Патом (Бодайбинский район), в пос. Большие Коты (Иркутский район), с. Вершина Тутуры и д. Чинонга (Качугский район), в д. Верхне-Калинина и д. Мога Катангский район. На 31 августа досрочное голосование назначено в ГМС «Солнечный» и д. Качериково в Ольхонском районе.

На 1 сентября назначено досрочное голосование в д. Вершина Ханды, с. Кутима и в Нижнемартыново (Казачинско-Ленский район). На 2 сентября голосование назначено в пос. Светлый (Бодайбинский район), в с. Сполошино, пос. Золотой и д. Орлова (Киренский район), с. Чуя (Мамско-Чуйский район), в пос. Северный (Осинский район), в д. Бобровка, д. Максимово и с. Таюра (Усть-Кутский район). В этот день досрочно проголосовать смогут также жители ряда населённых пунктов Казачинско-Ленского района (с. Карам, с. Верхнемартыново, д. Карнаухова, с. Ермаки), Катангского района (с. Наканно, с. Хамакар, с. Ерема, с. Преображенка, с. Подволошино, с. Непа, с. Ика, с. Бур, с. Токма), Киренского района (пос. Небель, с. Мироново, с. Коршуново, пос. Визирный), Нижнеудинского района (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер), Усть-Кутского района (с. Орлинга, с. Боярск, с. Омолой), Усть-Удинского района (с. Средняя Муя, д. Чичкова, д. Ключи, с. Аносово, с. Аталанка, с. Подволочное, с. Средняя Муя, с. Аносово).

На 3 сентября досрочное голосование назначено в пос. Тушама (Усть-Илимский район), на 5 и 6 сентября соответственно в д. Тетея и с. Оськино (Катангский район).

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