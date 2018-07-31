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05:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Командующий ВВО вряд ли вернётся в Хабаровск из Сирии

Александра Журавлёва прочат на руководство Западным военным округом.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Журавлёв, который в настоящее время руководит группировкой российских войск в Сирии, может и не вернуться в Хабаровск. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс» и «Коммерсант», он может возглавить Западный военный округ. Об этом изданиям сообщил информированный источник.

Сообщается, что указом Президента России нынешний командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов назначен начальников создаваемого в структуре Минобороны нового главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ.

Как писало ИА «Хабаровский край сегодня», в ноябре 2017 года Александр Журавлёв вернувшись из Сирии, сменил на посту командующего Восточным военным округом генерала-полковника Сергея Суровикина. Однако уже в декабре прошлого года Журавлёв вновь отправился в Сирию. Изначально руководство Генштаба ВС РФ планировало отправить туда командующего ВДВ Андрея Сердюкова, но незадолго до командировки он попал в ДТП, получив тяжелые травмы. Выполнять задачи по сокращению группировки и завершению активной фазы операции вновь доверили генералу Журавлёву. Де-юре он по прежнему является командующим Восточным военным округом, однако фактически им командует врио генерал-лейтенант Александр Чайко.

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