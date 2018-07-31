Главы районов Омской области будут лично «защищаться» перед Бурковым

В первую очередь, согласительные комиссии встряхнули наших областных чиновников — министров, заместителей председателя. Некоторые из них по многу лет не бывали в каких-то районах, не всегда знают ситуацию «на земле». Сейчас они посмотрели в глаза главам, услышали, какие есть проблемы и то видение, которое предложено. Понятно, что представленные планы социально-экономического развития требуют доработки, но важно, что этот процесс начался. Задумались над планами не только главы районов, но и депутаты, руководители предприятий начинают давать свои предложения. Важно, что мы сегодня обсуждаем не только 2019 год, мы обсуждаем стратегию развития до 2024 года, а это уже видение вперед на несколько лет. И это, собственно, то, чего я добивался: чтобы и главы районов, и профильные министры мыслили стратегически, на перспективу.

Александр Бурков Врио губернатора Омской области