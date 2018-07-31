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07:08 (мск), источник: Om1.ru

Главы районов Омской области будут лично «защищаться» перед Бурковым

Губернатор создал комиссию, задача которой — детально изучить планы развития каждого муниципального образования нашего региона.

Вчера в Омской области произошло знаковое событие: главы районов впервые защищали программы социально-экономического развития перед специальной комиссией, созданной Александром Бурковым. В ее состав, помимо самого губернатора, входят его заместители, министры и депутаты областного Заксобрания.

Первыми «защищались» руководители Большереченского, Колосовского и Кормиловского районов. Встрече предшествовала серьезная работа, причем с обеих сторон: в районах провели ревизию ресурсной базы, чиновники пообщались с муниципальными депутатами, провели несколько встреч с жителями. Должностные лица из областного правительства, в свою очередь, смогли лучше понять проблемы подчиненных муниципалитетов.

В первую очередь, согласительные комиссии встряхнули наших областных чиновников — министров, заместителей председателя. Некоторые из них по многу лет не бывали в каких-то районах, не всегда знают ситуацию «на земле». Сейчас они посмотрели в глаза главам, услышали, какие есть проблемы и то видение, которое предложено. Понятно, что представленные планы социально-экономического развития требуют доработки, но важно, что этот процесс начался. Задумались над планами не только главы районов, но и депутаты, руководители предприятий начинают давать свои предложения. Важно, что мы сегодня обсуждаем не только 2019 год, мы обсуждаем стратегию развития до 2024 года, а это уже видение вперед на несколько лет. И это, собственно, то, чего я добивался: чтобы и главы районов, и профильные министры мыслили стратегически, на перспективу.
Александр Бурков
Врио губернатора Омской области

Глава региона напомнил, что через пять или десять лет жизнь в области не остановится, так что для успешного развития экономики, здравоохранения и социальной сферы необходимо учитывать не только ближайшую, но и отдаленную перспективу. При этом важны не только планы развития всей области, но и конкретные решения на уровне районов. Кроме того, такая «защита плана» является своеобразным экзаменом: она позволяет оценить компетентность руководителя района и его команды, понять, насколько глубоко они понимают местные проблемы. Александр Бурков сообщил, что в дальнейшем полученная «оценка» скажется на его отношении к районным главам.

Подобный подход к подготовке планов позволит более эффективно работать с федеральным центром, участвовать в большом количестве национальных проектов и привлекать финансирование из госбюджета, сообщает пресс-служба облправительства. С помощью этих средств власти планируют решить некоторые серьезные проблемы региона: разобраться с водоснабжением в селах, восстановить программу переселения из аварийного и ветхого жилья, построить новые дороги и отремонтировать так называемые судебные дома — многоэтажки, жители которых через суд добились попадания в программу капремонта.

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