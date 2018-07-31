ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины», говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.