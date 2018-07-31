ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» уже были внесены в санкционный список США.
Ранее ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» уже были внесены в санкционный список США.
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.
В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.
Также под санкции ЕС попали АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО «ВАД».
Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины», говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.