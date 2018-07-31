Восемь кандидатов получили отказ в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга

Ситуация коснулась кандидатов выдвинувшихся по одномандатным округам. В округе № 1 отказ в регистрации получил самовыдвиженец Роман Дубов, в округе № 6- самовыдвиженец Данил Голин и действующими депутату гордумы Михаилу Гаранину, в округе № 7 статут кандидата потерял самовыдвиженец Константин Кунцевич, а в округе № 8 отказано сразу четырем кандидатам: Сергею Маслову, Анатолию Холодилину, Ольге Холоднюк и Жанне Богдановой.

Все эти кандидаты либо не сдали документы на регистрацию, либо отказались от дальнейшего участия в выборах.

Сообщается, что в ближайшие дни избирательная комиссия откажет еще нескольким участникам выборов. Известно, что округе № 2 не зарегистрируют действующего депутат гордумы Дмитрия Головина, который выдвигался от партии «Яблоко».

Ранее избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации кандидату от партии «Парнас» максиму Верникову, забраковав 50 собранных в его поддержку подписей.

У некоторых кандидатов тоже могут возникнуть проблемы при проверке подписей.

Напоминаем, что выборы депутатов Екатеринбургской городской думы пройдет 9 сентября.