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10:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Восемь кандидатов получили отказ в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, УралПолит. Избирательная комиссия сняла с выборов в городскую думу Екатеринбурга восемь кандидатов.

Ситуация коснулась кандидатов выдвинувшихся по одномандатным округам. В округе № 1 отказ в регистрации получил самовыдвиженец Роман Дубов, в округе № 6- самовыдвиженец Данил Голин и действующими депутату гордумы Михаилу Гаранину, в округе № 7 статут кандидата потерял самовыдвиженец Константин Кунцевич, а в округе № 8 отказано сразу четырем кандидатам: Сергею Маслову, Анатолию Холодилину, Ольге Холоднюк и Жанне Богдановой.

Все эти кандидаты либо не сдали документы на регистрацию, либо отказались от дальнейшего участия в выборах.

Сообщается, что в ближайшие дни избирательная комиссия откажет еще нескольким участникам выборов. Известно, что округе № 2 не зарегистрируют действующего депутат гордумы Дмитрия Головина, который выдвигался от партии «Яблоко».

Ранее избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации кандидату от партии «Парнас» максиму Верникову, забраковав 50 собранных в его поддержку подписей.

У некоторых кандидатов тоже могут возникнуть проблемы при проверке подписей.

Напоминаем, что выборы депутатов Екатеринбургской городской думы пройдет 9 сентября.

Мария Левонян.

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Восемь кандидатов получили отказ в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга
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