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11:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Эксперты ЮНЕСКО оценили геопарк «Янган-Тау» в Башкирии

В Башкортостане побывали эксперты глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Алиреза Амриказеми (Иран) и Артур Са (Португалия). Ученые оценивали геопарк «Янган-Тау» в Салаватском районе. «Янган-Тау» первым в России претендует на вхождение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

За время пребывания в республике эксперты посетили основные объекты геологического, природного и культурного наследия геопарка «Янган-Тау», в том числе геологический разрез пород пермского периода «Мечетлино» и места скопления ископаемой фауны. Все эти объекты демонстрируют историю развития данной территории во время существования древнего океана Тетис. Также гостям показали визит-центр будущего геопарка и основные туристические маршруты на его территории: это сплав по реке Юрюзань, велосипедный тур, конная прогулка, экотропы.

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Кроме того, иностранным экспертам было предложено на себе опробовать лечебный эффект термальных источников горы Янгантау, принять участие в фольклорном празднике местных жителей.

В последний день пребывания на территории геопарка было проведено рабочее совещание по оценке соответствия номинационной заявки требованиям ЮНЕСКО. В течение четырех часов представители международной организации рассматривали представленные документы, фото- и видеоматериалы.

По словам экспертов, окончательный вердикт о вхождении геопарка «Янган-Тау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО станет известен в октябре 2018 года, после рассмотрения отчета экспертов в Совете по геопаркам ЮНЕСКО.

Ранее Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании Совета по науке при главе республики заявил, что для территорий, где есть уникальные ландшафты, природные и геологические парки, в частности, для Башкортостана, получение ими международного статуса открывает новые возможности для развития науки, образовательных проектов, туризма.

«Создание геологических парков должно способствовать экономическому росту, улучшению социальной инфраструктуры, увеличению туристических потоков, реализации интересных для широкой аудитории образовательных проектов, — сказал Рустэм Хамитов. — Туризм зачастую становится одним из главных факторов развития территорий. Во многих государствах треть и даже больше экспорта услуг приходится на долю туризма, рекреации. В этом отношении у нас, конечно же, большие резервы».

Заявка от Башкирии на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО была подана в ноябре 2017 года. Номинационное досье было подготовлено группой ученых Научно-исследовательского института Безопасности жизнедеятельности (Уфа), Башкирского государственного университета, Института геологии УФИЦ РАН, Казанского федерального университета, сотрудниками санатория «Янган-Тау».

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Эксперты ЮНЕСКО оценили геопарк «Янган-Тау» в Башкирии
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