Сотрудников мэрии Екатеринбурга проверят на вменяемость

За эту услугу власти готовы заплатить 175 тыс. 760 рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Планируется проверить 104 работника МКУ «Управление зданиями администрации города Екатеринбурга» — 73 женщин и 31 мужчину. В список пошли представители нескольких десятков профессий. Это повара, кондитеры, мойщики посуды, официанты, кастелянши, горничные, врачи и медсестры и даже грузчики и слесари-сантехники.

«Обязательное психиатрическое освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности», — объясняется в документации.