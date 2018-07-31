Дворкович заявил о непричастности к бизнесу Магомедовых
Бывший
Бывший
Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата. Мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в
какую-либотекущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний.
Он отметил, что с правоохранительными органами по делу братьев Магомедовых ему общаться не приходилось.
Отвечая на вопрос о претензиях к совладельцам группы «Суммы»
Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в конце марта. Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд руб. Суд наложил аресты на счета 24 компаний, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.
Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «“Сумму” разложили по счетам».
Это тоже интересно: