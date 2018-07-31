Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолеты с людьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
У "Арматы" нашли огромный недостаток - СМИ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Многоэтажный дом рухнул на экскаватор в Китае (видео)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дворкович заявил о непричастности к бизнесу Магомедовых

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в интервью РБК, что не был вовлечен в бизнес своего бывшего однокурсника Зиявудина Магомедова, арестованного по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Источник: summagroup
Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата. Мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний.
Аркадий Дворкович
бывший вице-премьер

Он отметил, что с правоохранительными органами по делу братьев Магомедовых ему общаться не приходилось.

Читайте также
Силовики VS либералы. Скажется ли арест Магомедовых на формировании нового правительства?

Отвечая на вопрос о претензиях к совладельцам группы «Суммы» из-за строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, глава Аркадий Дворкович заявил, что все нарушения были минимальны и не привели к существенным проблемам. «Нарушения есть всегда и на всех стройках без исключения», — добавил он.

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в конце марта. Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд руб. Суд наложил аресты на счета 24 компаний, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «“Сумму” разложили по счетам».

Это тоже интересно:

Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь