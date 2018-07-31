Дворкович заявил о непричастности к бизнесу Магомедовых

Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата. Мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний.

Аркадий Дворкович бывший вице-премьер