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14:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омск прилетел спецборт

В аэропорту Омска сел борт специального летного отряда «Россия», который перевозит президента и членов федерального правительства. Sukhoi Superjet 100 следует из Москвы и в скором времени должен отбыть обратно в столицу.

По одной из версий, самолет доставил в Омск вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который должен посетить город с двухдневным визитом. Однако, скорее всего, экипаж специального летного отряда «Россия» выполняет тренировочный полет, в ходе которого отрабатывается заход и посадка в аэропорту «Омск — Центральный».

Спецборт покинул Омск в 17:43.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в середине августа ожидается визит президента России Владимира Путина в Омскую область.

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