В Омск прилетел спецборт
В аэропорту Омска сел борт специального летного отряда «Россия», который перевозит президента и членов федерального правительства. Sukhoi Superjet 100 следует из Москвы и в скором времени должен отбыть обратно в столицу.
В аэропорту Омска сел борт специального летного отряда «Россия», который перевозит президента и членов федерального правительства. Sukhoi Superjet 100 следует из Москвы и в скором времени должен отбыть обратно в столицу.
По одной из версий, самолет доставил в Омск
Спецборт покинул Омск в 17:43.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в середине августа ожидается визит президента России Владимира Путина в Омскую область.