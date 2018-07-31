В Омск прилетел спецборт

По одной из версий, самолет доставил в Омск вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который должен посетить город с двухдневным визитом. Однако, скорее всего, экипаж специального летного отряда «Россия» выполняет тренировочный полет, в ходе которого отрабатывается заход и посадка в аэропорту «Омск — Центральный».