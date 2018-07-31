Травников назвал преимущества Городецкого

На пресс-конференции врио главы Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос относительно трех кандидатов, которых он согласно закону выдвинул в Совет Федерации.

Андрей Травников отметил, что все три названных кандидата — Владимир Городецкий, Ирина Гриднева и Павел Логачёв — «люди опытные в своей сфере, каждый из них может принести пользу в продвижении инициатив Новосибирской области и всех регионов». Он подчеркнул, что верхнюю палату российского парламента иногда называют «палатой регионов» и акцентировал внимание на одном немаловажном обстоятельстве: «Это — тот орган, через который проще всего продвигать наши инициативы».