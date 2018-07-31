Травников назвал преимущества Городецкого
НОВОСИБИРСК, 31 июля, ФедералПресс.
НОВОСИБИРСК, 31 июля, ФедералПресс.
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Андрей Травников отметил, что все три названных кандидата — Владимир Городецкий, Ирина Гриднева и Павел Логачёв — «люди опытные в своей сфере, каждый из них может принести пользу в продвижении инициатив Новосибирской области и всех регионов». Он подчеркнул, что верхнюю палату российского парламента иногда называют «палатой регионов» и акцентировал внимание на одном немаловажном обстоятельстве: «Это — тот орган, через который проще всего продвигать наши инициативы».
Глава региона объяснил, почему его выбор пал на Владимира Городецкого, который сейчас является помощником полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Мнение Травникова таково: «Преимущество Владимира Филипповича может быть в том, что у него очень богатый разносторонний опыт именно как муниципального и регионального руководителя. Я подтверждаю, что у него есть полная возможность стать сенатором от Новосибирской области, но, опять же, после выборов губернатора».