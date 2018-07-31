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14:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников назвал преимущества Городецкого

НОВОСИБИРСК, 31 июля, ФедералПресс. Экс-губернатор будет продвигать инициативы региона в Совете Федерации.

На пресс-конференции врио главы Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос относительно трех кандидатов, которых он согласно закону выдвинул в Совет Федерации.

Андрей Травников отметил, что все три названных кандидата — Владимир Городецкий, Ирина Гриднева и Павел Логачёв — «люди опытные в своей сфере, каждый из них может принести пользу в продвижении инициатив Новосибирской области и всех регионов». Он подчеркнул, что верхнюю палату российского парламента иногда называют «палатой регионов» и акцентировал внимание на одном немаловажном обстоятельстве: «Это — тот орган, через который проще всего продвигать наши инициативы».

Глава региона объяснил, почему его выбор пал на Владимира Городецкого, который сейчас является помощником полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Мнение Травникова таково: «Преимущество Владимира Филипповича может быть в том, что у него очень богатый разносторонний опыт именно как муниципального и регионального руководителя. Я подтверждаю, что у него есть полная возможность стать сенатором от Новосибирской области, но, опять же, после выборов губернатора».

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