Жители Советского округа рассказали Александру Буркову о своих проблемах

Александр Бурков встретился с работниками «Омского каучука», побывал на заводе «Полиом», где расфасовали миллионную тонну полипропилена, в лицее № 143 и в СибАДИ. Завершилась поездка в ДК им. Малунцева, куда на встречу с врио губернатора пришли 400 человек. Глава региона в начале выступления рассказал о том, как попал в кадровый резерв Администрации президента РФ, а затем получил предложение от Владимира Путина возглавить Омскую область. Он подчеркнул, что, благодаря поддержке президента, регион получил на 2018 год 15 млрд рублей. За счёт этих средств в области повысили зарплату бюджетникам, начали ремонтировать школы, детские сады и больницы.

После выступления жители Советского округа начали задавать вопросы. Несколько из них озвучили дольщики домов на ул. Малиновского и 11-й Ремесленной. Они интересовались, будет ли региональное правительство решать их проблему.

Нам в наследство досталось более 30 домов, где не закончено строи­тельство, порядка трёх тысяч человек в числе обманутых дольщиков. В этом году сдали два дома, по итогу года ставили планку 9 домов. Мы обнулили арендную ставку, чтобы не копились долги у дольщиков, договорились с ресурсоснабжающими организациями — они будут подключать дома к сетям по более низким ценам. Плюс бесплатное благоустройство со стороны городских округов и горадминистрации. Александр Бурков Врио губернатора Омской области

Нелегальная торговля.

Правозащитник Ирина Зай­цева заострила внимание на таких проблемах, как продажа наркотиков и нелегального алкоголя. По её словам, возможно, с этим связано то, что молодёжь думает о переезде из Омска.

Всё это в первую очередь связано с отсутствием перспективы у молодёжи. Они не понимают, куда идти работать, даже если закончили техникум или вуз. Эта проблема есть, мы понимаем. Самое печальное, что уезжают именно молодые ребята. Мы ставим себе задачу остановить отток и занять людей. Благодаря договорённос­ти с «Газпромнефтью», в Омске создали 800 новых рабочих мест. Александр Бурков Врио губернатора Омской области

Большие поля.

Представитель КТОС «Большие поля» спросила, будут ли ремонтировать дорогу до посёлка. Как пояснил Александр Бурков, сейчас эта дорога бесхозная, но городс­кая администрация уже оформляет её в собственность. После завершения этой процедуры муниципальные службы смогут заняться ремонтом.

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Берег Иртыша.

Прозвучал вопрос и о благоустройстве. Председатель КТОС «Мирный» Елена Мельникова спросила о строительстве Иртышской набережной в сторону Советского округа. Также она поинтересовалась, появится ли лыжероллерная трасса на базе ОмГАУ.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Средств на набережную пока нет. Мы рассчитываем, что в августе приедет Миллер — руководитель «Газ­прома». Будем его убеждать участ­вовать в рамках софинансирования в реконструкции всей Иртышской набережной. Сейчас в планах есть создание биатлонного центра в области, в том числе одной из баз будет Аграрный университет, где также необходима лыжероллерная трасса.

«Судебные» дома.

На встрече присутствовал и депутат Омского горсовета Алексей Сокин, попросивший главу области рассказать о состоянии «судебных» домов, которые нуждаются в капремонте.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Эта тема мной поднималась в прошлый четверг на встрече с Д. А. Медведевым. Нет ни одной строки в федеральном и региональном бюджетах, которая бы позволила компенсировать сумму долгов. С Дмит­рием Анатольевичем это проговорили. Он дал поручение Министерству финансов разобраться и предусмотреть возможность выделения дополнительных средств в бюджете 2019 года для Омска.