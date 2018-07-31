Ротенберг прокомментировал новые санкции Евросоюза из-за Крымского моста

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.