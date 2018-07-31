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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Ротенберг прокомментировал новые санкции Евросоюза из-за Крымского моста

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.

Источник: РИА "Новости"

ЕС во вторник ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп». Аркадий Ротенберг, в частности, контролирует «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж».

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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