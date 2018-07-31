Делегаты из Чехии решили выяснить, есть ли в Крыму тигры и «зеленые мужчины»

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Госсовета Ефим Фикс поприветствовал делегатов от имени председателя парламента Владимира Константинова. Иностранные гости выразили желание лично узнать о жизни на полуострове и «Крымской весне», и попросили представителей республиканской власти рассказать о событиях 2014 года.

«Нам важно осмотреть немного все вокруг, увидеть и услышать, как тут живут люди, посмотреть, есть ли здесь тигры, волки и «зеленые мужчины» Яромир Когличек депутат Европейского парламента

Он заявил, что, будучи депутатом Европарламента, не поддерживает санкции, и выразил уверенность, что отношения между странами необходимо укреплять.

«Думаю, что для будущего нам важно укреплять наши отношения», — заявил он.

В свою очередь, заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс выразил уверенность, что «было бы здорово, чтобы чехи приехали в Крым, а крымчане — в Карловы Вары, и все пообщались и нашли общий язык».