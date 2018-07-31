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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани в сентябре пройдут выборы глав и депутатов районов

25 июля закончился срок выдвижения кандидатов.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае 9 сентября этого года пройдет 65 избирательных кампаний. Выборы глав и депутатов пройдут в 30 районах.

— 19 избирательных кампаний пройдут по выборам в представительные органы власти. По итогам голосования в Геленджике, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах определят основной депутатский корпус, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, в других районах пройдет 14 кампаний по дополнительным выборам депутатов. Всего на 188 мандатов выдвинулось 553 кандидата. Еще в четырех городах и 42 селах выберут глав. На эти посты претендуют 198 кандидатов, среди которых половина — самовыдвиженцы.

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