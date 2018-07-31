Генпрокуратура публично вызывает Мухтара Аблязова на допрос по делу Татишева

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана вызвала экс-банкира и оппозиционера Мухтара Аблязова на допрос в связи с расследованием в его отношении уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления.

Сообщается, что в ходе следствия добыты доказательства, позволяющие квалифицировать противоправные деяния подозреваемого в организации умышленного убийства банкира Ержана Татишева.

В Генпрокуратуре пояснили, что подозреваемый вызывается на допрос повесткой, но поскольку Аблязов находится во Франции и уклоняется от явки, уведомление о вызове подозреваемого на допрос публикуется в средствах массовой информации обеих стран.

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«Подозреваемый Аблязов Мухтар Кабулович, Вам необходимо в срок до 15:00 часов 16 августа 2018 года, явиться в административное здание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 14 к руководителю следственно-оперативной группы — помощнику генерального прокурора Республики Казахстан Бекжану Ермуханбетұлы», — говорится в заявлении надзорного органа.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования, — говорится в опубликованном сообщении.

Глава системообразующего банка Казахстана «ТуранАлем» Ержан Татишев погиб на охоте 19 декабря 2004 года. Долгое время смерть банкира считалась «несчастным случаем». За пересмотр дела взялись спустя 13 лет.

Американские криминалисты установили, что убийство было преднамеренным.