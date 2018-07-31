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17:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградской комиссии по безопасности дорожного движения прошла ротация

Плановая ротация прошла в волгоградской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным пресс-службы областной Думы, в ее состав вошли представители комитетов дорожного хозяйства региона, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, государственного автодорожного надзора и «Центра информационных технологий Волгоградской области».

В ходе ротации в список комиссии был включен зампредседателя областной Думы Сергей Булгаков. Соответствующие изменения утверждены постановлением губернатора Волгоградской области.

Отметим, в работу комиссии входит координация деятельности различных ведомств в решении задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

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