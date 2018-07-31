В волгоградской комиссии по безопасности дорожного движения прошла ротация
Плановая ротация прошла в волгоградской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Плановая ротация прошла в волгоградской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По данным
В ходе ротации в список комиссии был включен зампредседателя областной Думы Сергей Булгаков. Соответствующие изменения утверждены постановлением губернатора Волгоградской области.
Отметим, в работу комиссии входит координация деятельности различных ведомств в решении задач по обеспечению безопасности дорожного движения.