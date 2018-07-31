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17:55 (мск), источник: Noi.md

Чеботарь: Медицинская реформа начнется в сельском секторе

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь предоставила подробности о предстоящей реформе в области здравоохранения.

Источник: Noi.md

По словам министра, предстоящая реформа коснется системы больничного обслуживания, которая включает 71 больницу.

«В конце 2017 г. началась реформа системы общественного здравоохранения. Теперь мы начали, и будем продолжать реформу первичной медицинской помощи. Она начнется в сельском секторе. Вместе с тем, в настоящее время осуществляются мероприятия в области догоспитальной неотложной медицинской помощи путем оснащения машин скорой помощи посредством создания необходимых условий, что является обязательным фактором для реформы в области больничного обслуживания. Затем, обязательно последует следующий чрезвычайно важный этап — реформа больничного сектора», — отметила Чеботарь.

Министр также добавила, что все эти реформы направлены на повышение эффективности государственных расходов в секторе здравоохранения, для рационального использования с воздействием на качество медицинских услуг, для повышения удовлетворенности населения медицинскими услугами.

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