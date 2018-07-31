Чеботарь: Медицинская реформа начнется в сельском секторе

«В конце 2017 г. началась реформа системы общественного здравоохранения. Теперь мы начали, и будем продолжать реформу первичной медицинской помощи. Она начнется в сельском секторе. Вместе с тем, в настоящее время осуществляются мероприятия в области догоспитальной неотложной медицинской помощи путем оснащения машин скорой помощи посредством создания необходимых условий, что является обязательным фактором для реформы в области больничного обслуживания. Затем, обязательно последует следующий чрезвычайно важный этап — реформа больничного сектора», — отметила Чеботарь.