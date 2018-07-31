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17:57 (мск), источник: Noi.md

Гамрецкий не сможет вернуться в примэрию

Апелляционная палата удовлетворила апелляцию примэрии муниципия Кишинев, отменив решение Кишиневского суда, согласно которому бывший глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий был восстановлен в должность.

Источник: Noi.md

Палата передала дело на пересмотр другому составу судей в суде первой инстанции. Решение не может быть обжаловано.

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Напомним, что решением Кишиневского суда от 22 марта 2018 года был удовлетворен иск Гамрецкого против примэрии муниципия Кишинев и было принято решение об отмене распоряжения и.о. генерального примара муниципия Кишинев от 13 декабря 2017 года «о прекращении служебных отношений с Игорем Гамрецким».

Игорь Гамрецкий был осужден на три года тюрьмы условно после того, как в августе прошлого года суд муниципия Кишинев приговорил его к двум годам заключения в тюрьме полузакрытого типа. Его признали виновным в извлечении выгоды из влияния при отборе компаний, которые должны были обеспечить обустройство платных парковок в столице.

Отметим, что по этому же делу проходит и отстраненный примар, либерал Дорин Киртоакэ.

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