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18:00 (мск), источник: Noi.md

Новые детали задержания бывшего главы департамента внутренних дел Приднестровья

После победы на президентских выборах Вадима Красносельского в начале 2017 года началось уголовное расследование в отношении Евгения Шевчука и некоторых его приближенных.

Источник: Noi.md

Следственный комитет (СК) Приднестровья подтвердил, что бывший глава Таможенного комитета, экс-министр внутренних дел Геннадий Кузьмичев задержан правоохранительными органами Приднестровья и помещен в следственный изолятор, сообщил приднестровский телеканал «ТСВ».

При этом в Тирасполе не уточняют, как и где Кузьмичев был задержан. Ранее его жена Светлана Куликова сообщила, что Кузьмичева задержала недалеко от Кишинева молдавская полиция, а затем его передали приднестровским коллегам.

{305628}Со ссылкой на СК телеканал «ТСВ» уточняет, что Кузьмичев обвиняется в контрабанде, совершенной организованной группой, он год находился в розыске после того как суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Бывшего главу Таможенного комитета Приднестровья Геннадия Кузьмичева задержали в Кишиневе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил 28 июля сайт Dnestr.tv. Информацию о задержании Кузьмичева подтвердила NM его жена Светлана Куликова. По ее словам, Кузьмичев, «избитый до полусмерти», находится в СИЗО в селе Глином Григориопольского района.

По ее словам, Геннадия Кузьмичева задержали 27 июля недалеко от Кишинева. «Он ехал с родственником в Кишинев со стороны Леушен. На перекрестке стоял патруль молдавской полиции. Они его остановили под предлогом, что он превысил скорость. Потом подъехал джип Land Cruiser серебристого цвета, а он [Кузьмичев] вышел из машины», — сказала Куликова. Из автомобиля, продолжила она, вышли четыре или пять человек, приехавших из Приднестровья. Они были одеты в гражданское, но в масках. Кузьмичева, отметила его супруга, пересадили в джип и увезли в неизвестном направлении вместе с его автомобилем.

Его родственник, как сообщила Куликова, пошел в молдавскую полицию, чтобы подать заявление о похищении человека и угоне автомобиля. В полиции, по ее словам, сначала отказывались принимать заявление. Сотрудники правоохранительных органов ссылались на то, что его задержали в связи с уголовным делом, открытым на территории Молдовы. «Однако, после того как не удалось выяснить, где именно находится Кузьмичев, полиция приняла заявление», — уточнила Куликова.

Кузьмичев более года находился в розыске в Приднестровье по обвинению в контрабанде. Ранее по обвинению в контрабанде приговорили к 10 годам строго режима работавшего с ним бывшего начальника управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Приднестровья Сергея Манталуцу.

По данным следствия, эта группа действовала с 2012 года, с приходом к власти Евгения Шевчука. Следствие считает, что объем контрабанды за несколько лет деятельности группировки оценивается в $140 млн, суммы откатов составили $25 млн, а Кузьмичев и другие участники преступной схемы ежемесячно получали по $1,5−2 млн.

Кузьмичев, отметим, долгое время входил в команду бывшего руководителя Приднестровья Евгения Шевчука и считался человеком из его ближайшего окружения. С 2012 года по 2015 год Кузьмичев занимал пост начальника службы безопасности Шевчука, затем начальника Государственного таможенного комитета и главы МВД.

После победы на президентских выборах Вадима Красносельского в начале 2017 года началось уголовное расследование в отношении Евгения Шевчука и некоторых его приближенных. Некоторым из них, включая Шевчука и Кузьмичева удалось покинуть Приднестровье.

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