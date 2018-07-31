Мутко пообещал Омску гонки «Формула-1»

Осмотр омских объектов он начал с действующего аэропорта «Омск — Центральный» и недостроенного аэропорта в Федоровке. Члены правительства Омской области рассказали высокопоставленному гостю, что площадку аэропорта «Омск-Федоровка» облюбовали уличные гонщики.

«Это место вам терять нельзя. Может, вам здесь “Формулу-1” устроить. Перенесем из Сочи?!», — пошутил Виталий Мутко.

Омские чиновники обратили внимание на то, что в Сибири пока нет ни одной подобной гоночной трассы.