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19:08 (мск), источник: СуперОмск

Мутко пообещал Омску гонки «Формула-1»

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, прибыл в Омскую область с двухдневным визитом.

Осмотр омских объектов он начал с действующего аэропорта «Омск — Центральный» и недостроенного аэропорта в Федоровке. Члены правительства Омской области рассказали высокопоставленному гостю, что площадку аэропорта «Омск-Федоровка» облюбовали уличные гонщики.

«Это место вам терять нельзя. Может, вам здесь “Формулу-1” устроить. Перенесем из Сочи?!», — пошутил Виталий Мутко.

Омские чиновники обратили внимание на то, что в Сибири пока нет ни одной подобной гоночной трассы.

Как ранее сообщал «СуперОмск», достройка аэропорта в Федоровке оценивается в 23,8 млрд рублей. Построенные в советское время объекты придется снести. Вице-премьер также напомнил, что в полномочиях субъекта федерации выбрать новое место для строительства аэропорта. По мнению Мутко, омичам предстоит изучить опыт строительства нового аэропорта в Ростове, где он был вынесен за пределы города.

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