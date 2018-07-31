Фонд ЖКХ ждет продолжения
В правительстве определяются со сроками продления его работы.
В правительстве определяются со сроками продления его работы.
Работа Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) в качестве института развития, отвечающего за расселение аварийного жилья, вновь будет продлена — сегодня об этом заявил
Фонд ЖКХ займется расселением аварийного жилья на постоянной основе, сообщил сегодня
Программа расселения аварийного жилья (признанного таковым до 2012 года), предусматривающая софинансирование со стороны Фонда ЖКХ, была продлена до конца этого года.
За это время было расселено 10,6 млн кв. м из 11,2 млн кв. м (по состоянию на 1 июля, программа исполнена на 98,6%). Сейчас в числе регионов-«двоечников» числится десяток субъектов РФ — наиболее критическая ситуация остается в Республике Тыва, где выполнено 30% программы.
Вместе с завершением программы прекратить свою работу должен был и Фонд ЖКХ. О новом продлении работы госкорпорации в Минстрое задумались еще в 2017 году — во время разработки постоянного механизма расселения аварийного жилья. Тогда Михаил Мень, занимавший пост главы ведомства, выступал за сохранение федерального финансирования при ликвидации «аварийки», что означало бы продолжение работы фонда еще в течение
Законопроект о постоянном механизме ликвидации аварийного фонда, напомнил
«Например, при развитии застроенных территорий предусматривается возможность компенсации затрат граждан по найму жилья на время строительства или предоставление гражданам маневренного фонда, а также субсидии застройщикам в обмен на предоставление жилья для переселения граждан», — рассказывают в ведомстве.
В числе источников (помимо региональных бюджетов и внебюджетных средств) будет сохранено федеральное финансирование — его предлагается выделять через Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Как отмечает источник «Ъ», знакомый с обсуждением, сейчас основной вопрос в сроках продления работы Фонда — либо на три года, в соответствии с бюджетным циклом, либо же на шесть лет действия нацпроекта.
Евгения Крючкова