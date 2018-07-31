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22:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Фонд ЖКХ ждет продолжения

В правительстве определяются со сроками продления его работы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Работа Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) в качестве института развития, отвечающего за расселение аварийного жилья, вновь будет продлена — сегодня об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Неразрешенным пока остается вопрос новых сроков работы госкорпорации: по данным «Ъ», среди вариантов — продление на три года в соответствии с бюджетным циклом или на шесть лет действия нацпроекта «Жилье».

Фонд ЖКХ займется расселением аварийного жилья на постоянной основе, сообщил сегодня вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, фонд останется в качестве института развития — также ему планируется предоставить полномочия в рамках модернизации жилого фонда и в энергосбережении.

Программа расселения аварийного жилья (признанного таковым до 2012 года), предусматривающая софинансирование со стороны Фонда ЖКХ, была продлена до конца этого года.

Общий бюджет программы с 2014 года составил 576,7 млрд руб. из которых 297,1 млрд руб. выделено госкорпорацией, а 282,1 млрд руб.— регионами.

За это время было расселено 10,6 млн кв. м из 11,2 млн кв. м (по состоянию на 1 июля, программа исполнена на 98,6%). Сейчас в числе регионов-«двоечников» числится десяток субъектов РФ — наиболее критическая ситуация остается в Республике Тыва, где выполнено 30% программы.

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Вместе с завершением программы прекратить свою работу должен был и Фонд ЖКХ. О новом продлении работы госкорпорации в Минстрое задумались еще в 2017 году — во время разработки постоянного механизма расселения аварийного жилья. Тогда Михаил Мень, занимавший пост главы ведомства, выступал за сохранение федерального финансирования при ликвидации «аварийки», что означало бы продолжение работы фонда еще в течение трех-четырех лет (см. «Ъ» от 20 декабря). Новый повод для возвращения к этой теме появился при разработке нацпроекта «Жилье» (рассчитан до 2024 года), в который включается отдельный федеральный проект по ликвидации аварийного фонда. Во время подготовки проекта Виталий Мутко поручил Минстрою проработать возможность продления работы госкорпорации (см. «Ъ» от 12 июля).

Законопроект о постоянном механизме ликвидации аварийного фонда, напомнил вице-премьер, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию — с 1 января он уже должен заработать. Как пояснили «Ъ» в Минстрое, за основу нового механизма будет взята действующая программа расселения.

Проект предусматривает «расширенный набор инструментов» для регионов: выкуп жилья, мена, субсидии на приобретение, развитие застроенных территорий и наемные дома.
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«Например, при развитии застроенных территорий предусматривается возможность компенсации затрат граждан по найму жилья на время строительства или предоставление гражданам маневренного фонда, а также субсидии застройщикам в обмен на предоставление жилья для переселения граждан», — рассказывают в ведомстве.

В числе источников (помимо региональных бюджетов и внебюджетных средств) будет сохранено федеральное финансирование — его предлагается выделять через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

О новых сроках работы в Минстрое пока говорить не готовы — они будут установлены отдельно.

Как отмечает источник «Ъ», знакомый с обсуждением, сейчас основной вопрос в сроках продления работы Фонда — либо на три года, в соответствии с бюджетным циклом, либо же на шесть лет действия нацпроекта.

Евгения Крючкова

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