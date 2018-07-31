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31 июля, источник: ТАСС

Минфин США продлил инвесторам срок избавления от ценных бумаг En+, «Группы ГАЗ» и «Русала»

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлили до 23 октября срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал». Об этом сообщило во вторник Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Источник: Reuters

Ранее инвесторам давалось время до 5 августа, чтобы избавиться от ценных бумаг перечисленных компаний.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты.

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Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с «Русалом» до 23 октября 2018 года. До 5 августа также был продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, «Русала» и ГАЗ.

Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере «Русала» — компании En+. Минфин США затем отметил, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе «Русала».

Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров «Русала».

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23 июля© Ньюстюб
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