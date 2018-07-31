Хлопок в опасности: президент потребовал принять меры для спасения урожая

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля провел видеоселекторное совещание, посвященное сельскому хозяйству, сообщает пресс-служба главы государства.

Участники обсудили ряд вопросов, среди которых ускорение развития хлопчатника, работа с повторными культурами на площадях, освобожденных после сбора урожая зерна, эффективное использование приусадебных земель и экспорт сельхозпродукции.

Власти намерены принять меры к руководителям районов, которые допустили отставание по развитию хлопчатника.

В некоторых районах фермеры отстают от графика на 10−12 дней. Кроме того, особую обеспокоенность президента вызвала ситуация на полях в отдельных хозяйствах, где наблюдается значительный недостаток влаги для хлопка, что ставит под удар урожай этой культуры в отдельных хозяйствах.

В связи с этим поручено принять необходимые меры по обеспечению поливной водой и созданию благоприятных условий для этой важной сельскохозяйственной культуры.

Также поставлена задача выплатить авансовые платежи фермерам, заключить договоры с перерабатывающими предприятиями и экспортерами.

«На видеоселекторном совещании, состоявшемся 4 июля, был объявлен “Ударный двухмесячник накопления урожая” с 5 июля по 5 сентября. На совещании проанализирована работа, проделанная за минувшее время», — уточняется в сообщении.

Особое внимание уделено посеву и сбору урожая повторных продовольственных культур.

«Повторные культуры — это, во-первых, экспорт, во-вторых, резерв продовольственной продукции, который обеспечивает достаток и стабильность цен на внутреннем рынке», — заявил Шавкат Мирзиёев.