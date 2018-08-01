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07:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вячеслав Володин попросил фракции оценить работу комиссии Натальи Поклонской

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что получил письмо главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи Поклонской. По его словам, он направил письмо руководителям всех фракций с просьбой «дать оценку работы» этой комиссии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, во время заседания нижней палаты 19 июля Наталья Поклонская стала единственным единороссом, проголосовавшим против предложенного проекта повышения пенсионного возраста, а на заседание созванной ею 26 июля комиссии пришло лишь 3 депутата из 17. Госпожа Поклонская сочла это демаршем депутатов и пообещала, что будет жаловаться спикеру Госдумы на поведение коллег. После этого лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что Наталья Поклонская занимает фракционные должности: «Они ей предлагались фракцией».

Собеседник «Ъ» во фракции «Единой России» отмечает, что Наталья Поклонская не раз переносила заседания комиссии. Всего же на сайте нижней палаты говорится о двух состоявшихся заседаниях: 17 ноября 2016 года и 22 сентября 2017 года. При этом думский собеседник «Ъ» подчеркивает, что комиссия сформирована на паритетных началах и стоит обсуждать ее работу со всеми фракциями.

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Даже не явившиеся на заседание комиссии 26 июля депутаты не видят повода для обсуждения смены ее руководителя. «Это вы (журналисты.— «Ъ) пишете фантастику о каком-то заговоре, я просто заболел и после доклада на заседании палаты сразу уехал домой», — заявил «Ъ» единоросс Эрнест Валеев. По его словам, комиссия собирается «крайне редко — два раза в год, и никакой смены ее главы коллеги никогда не обсуждали».

Депутат ЛДПР Александр Курдюмов заявил «Ъ», что было выбрано неудобное время для заседания комиссии: «Свое мнение по повестке заседания я высказал в письме, которое передал госпоже Поклонской». По его словам, коллеги Натальи Поклонской «даже обиделись» из-за ее слов о демарше.

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