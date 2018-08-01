Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
За что бьют в Турции российских туристов
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король "заигрался" - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Убитые Расторгуев и Джемаль снимали кино о “Вагнере” - СМИ
Российская актриса Наталья Кузнецова скончалась
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
04:14 (мск), источник: Известия

Бизнес выступил против наказания за увольнение возрастных сотрудников

Повышение пенсионного возраста неизбежно и концептуально поддерживается бизнесом, говорится в предложениях Торгово-промышленной палаты РФ, направленных в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и Банк России (есть у «Известий»).

Источник: РИА "Новости"

В других предпринимательских объединениях — «Опоре России» и «Деловой России» — согласились с предложениями палаты. В то же время бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников.

Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.

В Минтруде «Известиям» заявили, что совместно с профсоюзами и работодателями готовят проект плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут отражены и мероприятия на рынке труда.

Пожилых переформатируют: программу переподготовки кадров ждет апгрейд
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
 Смертельный тракт: как в Таджикистане искромсали иностранных туристов
Из посольства — за решетку: почему Джулиан Ассанж рискует потерять убежище
В Африке погибли три российских журналиста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь