Бизнес выступил против наказания за увольнение возрастных сотрудников

Источник: РИА "Новости"

В других предпринимательских объединениях — «Опоре России» и «Деловой России» — согласились с предложениями палаты. В то же время бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников.

Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.