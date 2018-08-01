Бизнес выступил против наказания за увольнение возрастных сотрудников
Повышение пенсионного возраста неизбежно и концептуально поддерживается бизнесом, говорится в предложениях
Повышение пенсионного возраста неизбежно и концептуально поддерживается бизнесом, говорится в предложениях
В других предпринимательских объединениях — «Опоре России» и «Деловой России» — согласились с предложениями палаты. В то же время бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников.
Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.
В Минтруде «Известиям» заявили, что совместно с профсоюзами и работодателями готовят проект плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут отражены и мероприятия на рынке труда.