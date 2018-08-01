В Минобороны оценили ресурс и надежность «Арматы»
Ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у аналогов. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у аналогов. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
В интервью газете «Красная звезда» замглавы Минобороны отметил, что за последние пять лет в результате перевооружения было введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, а также 4 тыс. современных образцов
Булгаков подчеркнул, что по данным видам вооружения Россия, согласно мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг.
Ранее в Минобороны рассказали, что самый современный российский танк Т-14 «Армата» должен прослужить не менее 25−30 лет. В будущем его заменят боевые машины на новых физических принципах.
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