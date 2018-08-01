В Минобороны оценили ресурс и надежность «Арматы»

В интервью газете «Красная звезда» замглавы Минобороны отметил, что за последние пять лет в результате перевооружения было введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, а также 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.